O śmierci poinformowała wytwórnia gwiazdy, Supraphon.



Kim była Hana Zagorova?

Hana Zagorova na świat przyszła 6 września 1946 roku w Ostrawie. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1963 roku, gdy wzięła udział w lokalnym konkursie muzycznym. W kolejnych latach uczęszczała do szkoły muzyczne w Brnie.



Pierwszy utwór - "Pry jsem zyrana" - nagrała w 1968 roku. Występowała z zespołami: Flamingo, Sodoma-Gomorrah oraz orkiestrą Vaclava Zahradnika, we współpracy z którą nagrała swój pierwszy album oraz wypromowała swój pierwszy wielki hit - "Bludicka Julie".

Hana Zagorova i jej występy w Polsce

W trakcie całej swojej kariery Hana Zagorova nagrała 35 płyt i ponad 900 piosenek, sprzedała 10 milionów kopii jej albumów w całej Europie i koncertowała w krajach Bloku Wschodniego (m.in. w Polsce i NRD). W latach 1977 - 1985 dziewięciokrotnie wygrała słynny czeski plebiscyty Zlaty slavik.



Dwukrotnie (1978 i 1984) występowała na Festiwalu w Sopocie. Po 20-minutowym występie na deskach Opery Leśnej w 1984 roku realizatorzy musieli przerwać transmisję, aby ułatwić, Zagorovej zejście ze sceny, gdyż tego samego wieczoru wystąpić miała również Tina Turner.



Zagoraova w naszym kraju występowała m.in. w towarzystwie Ireny Jarockiej, Maryli Rodowicz i Seweryna Krajewskiego.



Wideo Hana Zagorová ▶︎ Polské Sopoty '84

W 1977 roku podpisała tzw. Antykartę (odpowiedź na Kartę 77). Jej sygnatariusze wyrażali poparcie dla komunistycznego reżimu w Czechosłowacji. W 1989 stanęła jednak po stronie zwolenników demokratycznych reform i podpisała się pod dokumentem zwanym Nekolik Vet.



W latach 90. piosenkarka mocno ograniczyła swoją działalność sceniczną tłumacząc to tym, że "wyśpiewała już to, co miała wyśpiewać". Jednak czeska gwiazda nie zeszła całkowicie ze sceny. Nadal koncertowała oraz nagrywała albumy. Wydała również tomik poezji oraz wystąpiła w musicalu "Kuba Rozpruwacz".



Zagorova od 1992 roku była żoną słynnego śpiewaka operowego Stefana Margity (wcześniej związana była z baletmistrzem Vlastimilem Harapesem). W 2020 roku wydali wspólny album.To była jej ostatnia pozycja w dyskografii. Wokalistka nie mogła mieć z dzieci ze względu na chorobę krwi.