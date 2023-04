Hamulec powraca z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Pohybel"

"'Pohybel' to numer w większości składający się z czarnych brzmień połączonych z buntowniczym punk rockiem, rodem z pierwszej fali black metalu, jednak w świeżym wydaniu. Agresywne wokale, opowiadają o walce z prześladowcą, którą codziennie toczymy" - zapowiadają muzycy.

Wcześniej zaprezentowali już utwór "Rozkład". "Mówi on o przemijaniu, traceniu zmysłów i rozkładzie ciała, który ostatecznie dopada każdego człowieka. Mimo thrashowej szarpaniny przy 200bpm nie jest on aż tak ciężki jak mogłoby się wydawać, a melodyczny refren pozwala zainteresować nawet tych, do których brudne granie niespecjalnie przemawia" - zachęcali wtedy.

Clip Hamulec Pohybel

Zespół Hamulec - kim są?

"Jesteśmy grupą czterech nieokrzesanych chłopaków z okolic Katowic grającą thrash punk. Mamy za sobą kilkadziesiąt gigów na własnej trasie promującej pierwszą płytę pt. 'Na Gapę', występ na Męskim Graniu 2021 oraz granie przed takimi bandami jak Moskwa, The Bill, Kashell czy Alcoholica" - mówią o sobie.