Hammers Of Misfortune: Album "Overtaker" w szczegółach

"Overtaker", siódmy longplay zespołu dowodzonego przez gitarzystę Johna Cobbetta, powstał m.in. w chicagowskim studiu Electrical Audio, gdzie za konsoletą zasiadł Sanford Parker. Okładka jest dziełem amerykańskiego artysty o pseudonimie Saprophial.

"'Overtaker' jest szybki, wściekły, psychodeliczny i progresywny, różni się jednak od progresywnego metalu w znanym stylu Hammers" - zaznacza Cobbett, który wcześniej zwykł określać muzykę swojej grupy terminem psychodelicznego thrashu.



"Podobnie jak poprzednie materiały Hammers, tak i 'Overtaker' wymyka się gatunkowemu zaszufladkowaniu. Jego brzmienie jest połączeniem progresywnego grania lat 70. i thrashu z lat 80. Owocem tego jest coś, czego wcześniej nie było - mieszanka 'In The Court Of The Crimson King' King Crimson i 'Reign In Blood' Slayera" - czytamy w notce informacyjnej.

Wśród licznych gości odnajdujemy m.in. Steve'a Blanco z Imperial Triumphant, Toma Drapera z formacji Spirit Adrift oraz Blake'a Andersona i Franka China, byłych członków grupy Vektor.

Tym razem nowy album Hammers Of Misfortune trafi na rynek sumptem zespołu. Jego premierę zaplanowano na 2 grudnia. Wcześniej grupa związana była z m.in. Metal Blade Records i Profound Lore Records.

Z premierową kompozycją "Don't Follow The Lights" Hammers Of Misfortune z longplaya "Overtaker" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Hammers Of Misfortune - Don't Follow the Lights

Hammers Of Misfortune - oto program albumu "Overtaker" (tracklista):

1. "Overtaker"

2. "Dark Brennius"

3. "Vipers Cross"

4. "Don't Follow The Lights"

5. "Ghost Hearts"

6. "Outside Our Minds"

7. “The Raven's Bell"

8. “Orbweaver"

9. "Overthrower"

10. “Aggressive Perfection".