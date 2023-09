Halina Mlynkova odwołała występ w TVP. Zrobi stacji na złość?

22 września Telewizja Polska organizuje kolejny koncert z serii "Murem za polskim mundurem". Tym razem wydarzenie odbędzie się w Mielniku nad Bugiem, a na scenie zobaczymy takie postacie, jak m.in. m.in. Łukasz Drapała, Natalia Krakowiak czy Antek Smykiewicz. Choć wśród gwiazd była wymieniana również Halina Mlynkova, ostatecznie wokalistka nie wystąpi.

Mlynkova za pomocą swoich profili w mediach społecznościowych wydała specjalne oświadczenie argumentujące jej decyzję. Odcina się od koncertu będącego politycznym wsparciem dla Straży Granicznej. "Pojawiła się informacja, że wystąpię dziś w koncercie MUREM ZA MUNDUREM mające na celu wsparcie straży granicznej. Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie" - napisała.

Nietrudno się domyślić, że w ten sposób wokalistka sugeruje, że zamiast koncertu TVP wybierze się na bojkotowany przez rządzących film Agnieszki Holland pt. "Zielona Granica"

Jak dotąd Halina Mlynkova pojawiała się na antenie Telewizji Polskiej m.in. podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, na którym wystąpiła wraz z zespołem Tulia czy też w kwietniu na koncercie ku czci Jana Pawła II zorganizowanym przez TVP w Lublinie.

Co planuje Halina Mlynkova?

Wokalistka w tym roku dużo czasu spędza w studiu nagrań, ponieważ jednocześnie przygotowuje aż trzy płyty, w tym jedną w wersji winylowej. Jest też niesamowicie dumna z tego, że nad piosenkami na jej kolejny autorski album pracują kompozytorzy z Los Angeles. Ten krążek będzie miał premierę w przyszłym roku, bo to właśnie wtedy Halina Mlynkova planuje świętować 25-lecie kariery scenicznej. Na tę okazję szykuje również trasę koncertową z największymi przebojami.



"Szczerze mówiąc, mam teraz plany na najbliższe dwa lata. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania winylu z repertuarem "Film(l)ove". W zeszłym roku wydałam bowiem płytę z pięknymi polskimi piosenkami filmowymi i serialowymi, zagraliśmy również trasę koncertową z kwartetem smyczkowym i z pianinem. I było wiele pytań o winyl, więc pojawi się on jesienią wraz z niespodzianką, ale jak to niespodzianka, to na razie nie mogę zdradzić, o co chodzi. Poza tym przygotowujemy też kolejną tematyczną płytę" - mówiła w lipcu agencji Newseria Lifestyle Halina Mlynkova.



Choć na ten moment wokalistka nie chce zdradzać szczegółów swoich planów, to zapewnia natomiast, że przyjdzie odpowiedni czas i wyłoży wszystkie karty na stół. Na tym jednak nie koniec nowości. Trwają bowiem prace nad jej kolejnym autorskim krążkiem.

"W przyszłym roku na wiosnę będzie również moja płyta solowa. Oczywiście już ją przygotowujemy. Byliśmy m.in. w Los Angeles komponować piosenki z cudownymi kompozytorami, z którymi pracuje Marcin Kindla, produkujący dla mnie tę płytę. I to też była wspaniała przygoda" - wyznała.