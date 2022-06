Halina Mlynkova to piosenkarka i autorka tekstów. To z pewnością wyjątkowa postać na polskim rynku muzycznym, obdarzona przepięknym charakterystycznym wokalem. Pozwala jej to na swobodne flirtowanie z różnymi gatunkami muzycznymi i odnajdowanie się w wielu stylistykach, od pop-rocka, przez brzmienia etniczne aż inspiracji muzyką irlandzką.

Wokalistka właśnie zaprezentowała przepiękny utwór "Dwa serduszka" dobrze znany z filmu "Zimna Wojna". To mariaż niezwykłego świata fortepianu, kwartetu smyczkowego i wysublimowanej elektroniki.

Jest on nagrany w technologii Dolby Atmos, dzięki której utwór i cała planowana płyta nabierają niesamowitej przestrzeni 3D. Jest to jest zupełnie nowe doświadczenie muzyczne.

Charakter singla dopełnia nastrojowy, czarno - biały klip nagrany w pałacowych przestrzeniach.

"Która to już droga w moim życiu... Tym razem zabieram Was do świata wyjątkowych polskich utworów, które 'gdzieś już kiedyś słyszeliście'. Tak naprawdę to pełne emocji, ludzkich losów i miłości historie zawarte w tekstach. Trochę, jak historia mojego życia, z której wyszedłby niezły film...i to właśnie film jest wspólnym mianownikiem tych opowieści. Moja muzyka ma wiele twarzy. Mam nadzieję, że i to oblicze przemówi do Waszych serc i spotkamy się na zaplanowanej przez nas wyjątkowej trasie koncertowej" - mówi o nowym projekcie Mlynkova.

Singiel "Dwa serduszka" zapowiada piąty solowy album artystki, pt. "Film(l)ove", który ukaże się jesienią tego roku.

