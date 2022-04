"Od początku kariery Pani wyjątkowa charyzma, urok sceniczny i kunszt wykonawczy zachwycały publiczność i słuchaczy. Mogli oni poznać Artystkę obdarzoną wieloma talentami, niezwykle wszechstronną o iście renesansowej naturze - piosenkarkę, kompozytorkę, autorkę tekstów" - napisał Piotr Gliński w liście opublikowanym na stronie MKiDN.

Przypomniał, że Halina Frąckowiak ( posłuchaj! ) reprezentowała polską piosenkę na koncertach w większości krajów Europy, w Australii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.



"Przez wiele lat twórczej działalności zachwycała Pani swym barwnym, otulającym głosem. Znakomite umiejętności wokalne, nieprzeciętna osobowość oraz niespotykana wrażliwość ukazywały się we wzruszających interpretacjach i popularnym repertuarze" - ocenił szef resortu kultury.

"Gratulując wspaniałych sukcesów dotychczasowej pracy artystycznej, nie sposób nie wspomnieć o utworach takich jak 'Papierowy księżyc', 'Napisz proszę chociaż krótki list', 'Bądź gotowy dziś do drogi', 'Tin Pan Alley' czy 'Anna już nie mieszka tu', które weszły do kanonu rodzimej piosenki" - czytamy w liście. Gliński ocenił, że "ich aktualne wciąż przesłanie oraz głębia znaczeń sprawiają, że do dziś pozostają w żywej pamięci odbiorców, przekazując uniwersalną mądrość o świecie ludzkich spraw i emocji".

"Wśród licznych przejawów Pani pracy twórczej znaleźć można nie tylko piosenki wydane na kilkunastu albumach płytowych, ale także nagrania radiowe, recitale telewizyjne z repertuarem rozrywkowym i poetyckim, prezentacje teatralne, jak choćby wystawione przez Teatr Muzyczny w Gdyni oratorium 'Kolęda Nocka' z librettem Ernesta Brylla do muzyki Wojciecha Trzcińskiego czy też wykonywane wspólnie z Alicją Majewską i Andrzejem Zauchą 'Kolędy i pastorałki' w opracowaniu Włodzimierza Korcza" - napisał wicepremier.

Zaznaczył, że "wspominając szereg osiągnięć będących Pani udziałem, wymienić należy również liczne nagrody wręczone na najważniejszych krajowych i międzynarodowych festiwalach piosenki, w tym przyznaną podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nagrodę Polskiego Radia i Telewizji, Złotą Płytę Polskich Nagrań za całokształt dokonań artystycznych, III nagrodę na Festiwalu w Rostocku, czy Złoty Mikrofon Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej".



Halina Frąckowiak jest piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów piosenek. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutowała w 1963 r. na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie znalazła się w finałowej "złotej dziesiątce". Występowała m.in. z gdańską grupą Tony, poznańskim zespołem Tarpany oraz jako solistka, pod pseudonimem Sonia Sulin, z warszawską grupą Drumlersi.

W 1969 r. została wokalistką Grupy ABC Andrzeja Nebeskiego, wraz z którą dokonała licznych nagrań płytowych oraz dla archiwum Polskiego Radia. W 1971 r. rozpoczęła karierę solową. Doskonaliła swoje umiejętności wokalne u Wandy Wermińskiej i Alicji Barskiej. Koncertowała z czechosłowackim zespołem Blue Efect.



W latach 70. i 80. współpracowała ze Zbigniewem Hołdysem i grupą Perfect, Józefem Skrzekiem i zespołem SBB, hardrockową grupą Hokus i jazz-rockowym zespołem Spisek. W 1978 r. utworzyła własną grupę Heam.

Zrealizowała recitale telewizyjne z repertuarem rozrywkowym i poetyckim w OTV w Łodzi, Warszawie, Katowicach i Poznaniu, m.in.: "Idę dalej", "Lekcja natchnienia", "Jak mnie widzi mój mąż", "Śpiewa Halina Frąckowiak", "Największe przeboje", "Spotkanie z gwiazdami", "Taki powrót". W 1993 r. Frąckowiak otrzymała złotą płytę Polskich Nagrań za całokształt działalności artystycznej.



Za swoje osiągnięcia artystyczne w 2018 r. została uhonorowana Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".



W 2023 roku będzie obchodzić jubileusz 60 lat na scenie. Gwiazda zdradza, że nie planuje wielkich obchodów, ale na pewno pojawi się jej nowa piosenka - "Ludzie tacy dziwni są". Stworzyli ją Mietek Jurecki z Budki Suflera (muzyka) oraz Bogdan Olewicz (tekst). Premiera utworu odbędzie się niebawem.