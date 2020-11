Hal Ketchum nie żyje. Zmarł po walce z demencją

Nie żyje Hal Ketchum. Był legendą muzyki country.

O śmierci piosenkarza poinformowała jego żona, Andrea.

"Z wielkim smutkiem i żalem ogłaszamy, że Hal odszedł w spokoju wczoraj w nocy w domu z powodu powikłań demencji. Niech jego muzyka żyje wiecznie w waszych sercach i przyniesie wam pokój" - napisała.

Ketchum stworzył serię przebojów w latach 90., w tym "Past the Point of Rescue" ( posłuchaj ! ), "Sure Love" ( posłuchaj ! ) i "Mama Knows the Highway" ( sprawdź! ).

Jego żona ujawniła, że w kwietniu 2019 roku zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera i nie będzie mógł występować na żywo. "Wiem, że wszyscy zastanawiają się, dlaczego nie ma dat przyszłych tras koncertowych" - napisała wtedy na Facebooku.

"Nasza rodzina chciałaby się podzielić przyczyną. Niestety, Hal cierpi na Alzheimera/Demencję. Walczy z tym już od jakiegoś czasu, ale z powodu miłości do swoich fanów, występował tak długo, jak to było możliwe" - wyjaśniła.

W 1998 roku u Ketchuma zdiagnozowano również ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego i stracił możliwość korzystania z lewej strony ciała. Ogłosił przejście na emeryturę w 2008 roku, ale wznowił karierę w 2014 roku, wydając album i koncertując.