Kto uważnie śledzi zagraniczny show-biznes ten wie, że relacja pomiędzy Seleną Gomez i Justinem Bieberem od lat była dość burzliwa. Para przez lata spotykała się, a zakochani byli wręcz uwielbiani przez fanów. Niestety, po jakimś czasie zaczęli przechodzić kryzys i ostatecznie się rozstali.

W 2017 roku postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, jednak rozstali się w marcu 2018 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, bo w lipcu tego samego roku, Justin zaręczył się z modelką Hailey Bieber. W listopadzie wzięli ślub.

Ta sytuacja była bardzo żywo komentowana przez media. Hailey oskarżano o rozbicie związku Gomez i Biebera. Natomiast nieprzychylna prasa odbiła się nie tylko na zdrowiu Seleny, ale również Justina.

Przez wiele lat fani spekulowali na temat ukrytej nienawiści Gomez do Hailey. Część miała nawet nadzieję, że muzyk i modelka rozwiodą się, a Justin i Selena znowu będą parą. Od tych wydarzeń minęły już 4 lata, a w Internecie cała sytuacja jest dalej gorącym tematem. Żadna ze stron otwarcie nigdy nie skomentowała relacji między całą trójką. Nieco szczegółów zdradziła jednak Hailey w jednym z podcastów. Przyznała, że bardzo ciężko odebrała hejt jaki na nią spadł. Powiedziała również, że tylko ona, jej mąż i Selena wiedzą, co tak naprawdę między nimi się wydarzyło.

Plotki o wzajemnej nienawiści Seleny i Hailey nie ustawały od kilku lat. Teraz jednak obie panie zrobiły coś co zaszokowało internautów. Wygląda na to, że jesteśmy świadkiem historycznego momentu. Gomez i Bieber postanowiły wrzucić do sieci wspólne zdjęcie. Obie gwiazdy spotkały się na uroczystej gali Academy of Motion Pictures w Los Angeles.

Na wydarzeniu pojawił się także Justin oraz takie osobistości jak Tilda Swinton, Joe Jonas, Sophie Turner czy Julia Roberts. Uwagę wszystkich skradły jednak Selena i Hailey, które uśmiechnięte razem pozowały na ściankach.

W sieci aż zagrzmiało! Fani obu stron nie kryli zdziwienia, ale również zachwytów. "Wszyscy jesteśmy świadkami historii"; "Nie wierzę w to co widzę"; "O mój Boże"; "Kocham to"; "Legenda"; "Światowy pokój został odnaleziony"; "Szczęka mi opadła"; "Jestem zachwycona!" - czytamy w internetowej dyskusji.

Wiele osób myślało, że zdjęcie jest przerobione. Nic z tych rzeczy! Podczas uroczystości obie gwiazdy chętnie ze sobą żartowały i rozmawiały. Wszystko wskazuje na to, że plotki o ich wzajemnym braku sympatii mogą zniknąć na zawsze!

