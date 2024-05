O Marcinie Maciejczaku od jakiegoś czasu jest głośno w mediach. Wokalista odniósł sukces swoim międzynarodowym singlem "Midnight Dreamer". Jest to polsko-portugalska produkcja, która zajęła trzecie miejsce w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji. Klip do piosenki dodatkowo osiągnął prawie milion odtworzeń w serwisie YouTube. Teraz wokalista postanowił zaprosić do współpracy artystkę, z którą ma wiele wspólnego. Czy ich nowy utwór odniesie podobny sukces?

Duet Marcina Maciejczaka i Zuzy Jabłońskiej z "The Voice Kids"

Marcin Maciejczak zaprosił do współpracy Zuzę Jabłońską. Młoda wokalistka jest artystką bezkompromisową i pełną determinacji. Uznawana również za jeden z najbardziej znaczących głosów swojego pokolenia. Wspólnie z Marcinem połączyli siły i stworzyli singiel "side eye". Piosenka właśnie trafiła na platformy streamingowe.

Reklama

"side eye" jest utworem, w którym na próżno szukać buntu. Generacja Z bowiem nie czuje potrzeby dłuższej walki, jednak nie chce pozostawać obojętna na różne sprawy. Piosenka jest reakcją i próbą stworzenia wartościowej relacji we współczesnym świecie.

Jak zaczynali Marcin Maciejczak i Zuza Jabłońska?

Oba ogniwa duetu, który stworzył piosenkę "side eye", zyskały popularność dzięki talent show, emitowanemu przez TVP. Marcin Maciejczak nie tylko wystąpił w trzeciej edycji "The Voice Kids", ale wygrał cały konkurs. Jego trenerem był Dawid Kwiatkowski i po części dzięki niemu chłopak odniósł sukces. Z kolei Zuza Jabłońska była uczestniczką pierwszej edycji tego samego, dziecięcego programu. Udało jej się zajść aż do ścisłego finału pod skrzydłami Tomsona i Barona. Oboje zadebiutowali więc na rynku muzycznym bardzo wcześnie. Młodzi wokaliści mają doświadczenie w dążeniu do sukcesu i nie obierają dróg na skróty.

Jak fani zareagowali na "side eye"?

W internecie pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących piosenki "side eye". Zarówno Marcin, jak i Zuza, pozostają w bliskim kontakcie ze swoimi fanami przez media społecznościowe. Słuchacze odwdzięczają się im wyrazami uznania i pozytywnymi reakcjami przy premierze nowego utworu. "Bardzo mi się podobają słowa. Piosenka za krótka zdecydowanie", "Super buja i wpada w ucho, zapętlona", "Singiel jest świetny, a wasze głosy cudowne", "Cudowna. Fajny duet", "Bardzo fajny singiel. Przyjemny i delikatny. Tylko za krótki, bo mogłabym słuchać i słuchać" - napisali niektórzy fani.