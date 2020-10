Gwiazdy oburzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego o uznaniu za niekonstytucyjny przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wywołał ogromne oburzenie. Kto skomentował orzeczenie TK?

Ewa Farna jest jedną z gwiazd, które nie kryją oburzenia na decyzję TK /Piotr Molecki /East News

W czwartek (22 października) polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia. Tego samego dnia pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie pod domem Jarosława Kaczyńskiego, odbył się protest przeciwników zakazu aborcji. Kolejne manifestacje zaplanowane zostały na piątek (23 października).

Sprawę skomentowały też polskie gwiazdy:



"Od dziś kobiety w Polsce są zmuszane do rodzenia zdeformowanych płodów. Polsko, jesteś chora" - napisała Mary Komasa.

Ewa Farna udostępniła grafikę z serialu "Opowieść Podręcznej" z dopiskiem "piekło kobiet".



Zdjęcie parasolki - symboli czarnych protestów- wrzuciła na Instagrama Kayah. "Nic nie piszę, bo nawet nie mam siły pisać..." - dodała.



"Wczoraj w Polsce Trybunał Konstytucyjny orzekł na korzyść rządowej propozycji dotyczącej zakazu aborcji i w rezultacie naruszył prawa Polek oraz pozbawił je wyboru" - czytamy natomiast w poście Nergala.

"MOJE CIAŁO JEST POLEM WALKI! jestem załamana ... i nie mam słów... Wszystko, o co walczyliśmy tyle czasu właśnie legło w gruzach. I to nie chodzi tylko o kobiety.... To jest właśnie początek...Tak gaśnie światło" - komentowała Maria Sadowska.

"To jawne i cyniczne bestialstwo pozbywać́ kobiety wyboru w przypadku nieodwracalnej choroby lub śmiertelnej w skutkach deformacji płodu. Co za ludzie, co za świat... Fałszywa moralność́, jawna pogarda, krótkowzroczność́ i głupota. Źli ludzie, złe czasy" - komentował Tomasz Organek.

"Przypominam, że według Trybunału Konstytucyjnego 22 października 2020 roku cofamy zegarki o kilkaset lat" - napisała Doda.