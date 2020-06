Gwiazdy Netflixa o Eurowizji. Zaskakujące słowa o Polakach

Gwiazdy filmu o Eurowizji wypowiedziały się na temat konkursu. Pojawił się też polski akcent.

Grupa Tulia reprezentowała Polskę podczas Eurowizji AKPA

26 czerwca premierę miał pełnometrażowy film o Eurowizji "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga".

Reklama

Produkcja nie spotkała się z dobrym przyjęciem.

Pojawiły się głosy, że twórcy nie wykorzystali potencjału konkursu, a sama fabuła utrwala stereotypy na temat Eurowizji.



Brytyjski portal Heat World opublikował wywiady z aktorami, którzy wystąpili w filmie. Na pytania odpowiadali Rachel McAdams, Dana Stevensa i Pierce'a Brosnana.



Rachel McAdams nazwała pracę na planie niezwykłym doświadczeniem, dzięki któremu poznała różnorodne gatunki muzyczne. "Był on okazją do zderzenia się z różnymi rodzajami muzyki. W ramach produkcji pojechaliśmy w zeszłym roku na Eurowizję do Tel Awiwu, by lepiej ją poczuć" - zdradziła.



Tulia - półfinał Eurowizji 2019 1 / 8 Tulia z piosenką "Pali się (Fire of Love)" wystąpiła na Eurowizji w Tel Awiwie. Zobacz zdjęcia! Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ udostępnij

"Kocham utwór z Polski - 'Fire of Love' - zespołu Tulia. Dziewczyny oszołomiły mnie, nie mogłam się nacieszyć ich muzyką" - dodała także.



Przypomnijmy, że zespół Tulia reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2019. Kobiecy kwartet z piosenką "Pali się (Fire of Love)" odpadł po pierwszym półfinale.