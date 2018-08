Gwiazdy na pogrzebie Kory. Kto przybył pożegnać wokalistkę? [ZDJĘCIA]

8 sierpnia odbył się pogrzeb Kory. Wokalistkę pożegnały tłumy fanów, a oprócz nich na ceremonii zjawili się muzycy, politycy oraz dziennikarze. Kto pojawił się na uroczystości?

Tłumy pożegnały Korę /Marcin Obara / PAP

Pogrzeb Kory rozpoczął się o godzinie 11 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Ciało wokalistki zostało skremowane. Po krótkiej ceremonii urna z prochami Kory została złożona w kwaterze "K" cmentarza.



Na ceremonii pogrzebowej artystki pojawili się m.in.: b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, filozofka prof. Magdalena Środa, historyk sztuki, b. dyrektor Galerii Zachęty w Warszawie Anda Rottenberg, Ryszard Kalisz, dziennikarze muzyczni Wojciech Mann i Piotr Metz, kompozytor i pianista Adam Sztaba (razem z Korą przez 11 edycji zasiadał w jury "Must Be The Music"), Igor Herbut, wokalista grupy LemON, prezenter telewizyjny i dziennikarz Kuba Wojewódzki, wieloletni lider Myslovitz Artur Rojek, piosenkarz Stan Borys i dyrektor programowy telewizji Polsat Nina Terentiew, Muniek Staszczyk, Janusz Panasewicz, Andrzej Chyra, Jan Lityński, Anna Popek, Izabela Trojanowska, Vienio, Piotr Rogucki, Tomasz Ossoliński, Glaca, Grażyna Torbicka oraz Organek.



Mowy pogrzebowe wygłosili: Wojciech Mann, Kamil Sipowicz, Magdalena Środa, Piotr Metz oraz Jerzy Buzek.



Podczas zakończenia uroczystości utwór "Czarna Madonna" (w teledysku do niego wystąpiła Kora), wykonał Tomasz Organek.