Gwiazdor znów zaskoczył fanów. Czegoś takiego nie było od lat

Will Smith nie po raz pierwszy w tym roku zaskoczył swoich fanów. W kwietniu niespodziewanie pojawił się na scenie Coachelli podczas występu J Balvina, wykonując odświeżoną wersję swojego hitu "Men In Black" z 1997 roku.



Will Smith milczał od 2017 roku

Teraz aktor zaprezentował nową kompozycję. "You Can Make It" to pierwsza solowa piosenka Willa Smitha od lat. W 2017 roku zaprezentował singiel "Get Lit". W ostatnich latach Smith współpracował z różnymi artystami, takimi jak Bad Bunny i Marc Anthony. W 2020 roku wydał utwór "Light ‘Em Up" z Seanem Paulem, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jego filmu "Bad Boys: Ride or Die".

Will Smith i jego liczne muzyczne nagrody

Will Smith jest czterokrotnym laureatem nagrody Grammy, zarówno jako solowy artysta, jak i członek duetu DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Pierwszy raz sięgnął po tę statuetkę w 1988 roku za utwór "Parents Just Don’t Understand". Kolejną otrzymał za piosenkę "Summertime" w 1992 roku. Jako solowy artysta zdobył Grammy w latach 1998 i 1999 za hity "Men In Black" i "Gettin’ Jiggy with It".





Will Smith trochę jak Paulo Coelho

"You Can Make It" jest piosenką pełną szczerej nadziei, ale i niezbyt głębokich przemyśleń na temat życia i wiary.

"Im ciemniejsze piekło musisz przetrwać, tym jaśniejsze niebo czeka na ciebie (...) Bóg otwiera okno, kiedy diabeł zamyka drzwi" - śpiewa Will.