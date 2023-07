Zespół Dogstar tworzą gitarzysta i wokalista Bret Domrose, perkusista Rob Mailhouse i Keanu Reeves, który gra na gitarze basowej. Grupa powstała dzięki przypadkowemu spotkaniu Mailhouse'a i Reevesa w supermarkecie na początku lat 90. Ten pierwszy, również aktor, miał na sobie bluzę klubu hokejowego Detroit Red Wings, więc Reeves, który jest fanem tego sportu, zapytał go, czy jego drużyna nie potrzebuje bramkarza.

Panowie zaprzyjaźnili się, a gdy się okazało, że obaj lubią muzykować, zaczęli wspólnie grać. W 1992 roku dołączył do nich Gregg Miller, gitarzysta prowadzący i wokalista. W końcu postanowili ruszyć w trasę koncertową. Po tym tournee grupę opuścił Miller, którego zastąpił Bret Domrose.

Już w tym składzie w 1996 roku zespół wydał debiutancki album "Our Little Visionary". Kolejna płyta, "Happy Ending", ukazała się cztery lata później. W 2002 roku grupa ogłosiła zakończenie działalności, czego głównym powodem były liczne zobowiązania zawodowe Reevesa. Mimo to w miarę możliwości wciąż w tajemnicy spotykali się w domu Mailhouse'a w Silver Lake i od czasu do czasu robili próby. I tam, znów spontanicznie, postanowili po 23 latach nagrać kolejną płytę.

Keanu Reeves i jego zespół Dogstar wracają. Co już wiemy?

Album zatytułowany "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees" ma się ukazać 6 października. W sieci zadebiutował już teledysk do pierwszego singla, piosenki "Everything Turns Around" .

"Wydaje nam się, że to zabawna letnia piosenka. Ma podnoszące na duchu przesłanie i pozytywną atmosferę, która - miejmy nadzieję - sprawi, że Twój dzień będzie nieco lżejszy. To jedna z naszych ulubionych piosenek do grania na żywo i nie możemy się doczekać, by podzielić się nią podczas naszej nadchodzącej trasy" - napisali członkowie grupy Dogstar w mediach społecznościowych przy okazji wydania singla "Everything Turns Around".

Poinformowali też, że wspomniana trasa rozpocznie się w przyszłym miesiącu. Zespół zamierza zagrać ponad 25 koncertów w Ameryce Północnej i Japonii.

Zapowiedziany album "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees" można już zamówić w przedsprzedaży. W oficjalnym sklepie grupy dostępna jest też "bardzo ograniczona liczba podpisanych winyli".