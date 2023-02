Wacław Cieślik to lider znanego w świecie disco polo zespołu Kordian. Grupa znana jest z takich przebojów jak "Oczy czarne oczy" (ponad 15 milionów wyświetleń w serwisie YouTube), "Lubię wracać" (10 milionów wyświetleń) czy "Dziewczyna z gór" (81 milionów wyświetleń). Widzowie TVP mogą kojarzyć go z programu "Pytanie na śniadanie", w którym wystąpił niedawno wraz ze swoją żoną.

Fani dowiedzieli się o wypadku gwiazdora z mediów społecznościowych, gdzie muzyk (występujący tam jako Kordian Cieślik) umieścił zdjęcie ze szpitala.

"Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe" - napisał, a pod postem posypały się pytania o jego stan zdrowia.

Gwiazdor disco polo miał poważny wypadek! Wacław Cieślik z zespołu Kordian prawie stracił palec

Później muzyk opublikował długą wiadomość głosową, w której podziękował swoim fanom oraz szczegółowo opowiedział, co się wydarzyło. Okazuje się, że do wypadku doszło podczas prac przydomowych. Cieślik naprawiał bramę garażową, kiedy jedna ze sprężyn wystrzeliła i uderzyła go w palec, który wg. relacji gwiazdy został prawie odcięty.

Muzyk uspokaja - mimo ogromnego bólu, dochodzi już do siebie, a palec został z powodzeniem przyszyty. Dodał także, że swoje cierpienie ofiaruje w intencji chorych dzieci i wszystkich cierpiących ludzi.

"Jesteśmy zawsze z Tobą, będzie wszystko dobrze. Dasz radę", "Ujmująca jest Twoja pokora - tak trzymaj i siej ją bo niewiele takich istot już chodzi po tej ziemi, zwłaszcza tych, którzy są medialni", "Jesteś silny facet i ten ból pokonasz....jesteśmy z Tobą" - piszą fani gwiazdy.

