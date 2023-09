O pomysł weselnego koncertu lidera grupy Bon Jovi zapytano Millie Bobby Brown podczas audycji "Today with Hoda and Jenna". 19-letnia aktorka odpowiedziała, że nie ma zamiaru prosić przyszłego teścia o występ.

"To tak, jakby ktoś poprosił mnie o to, abym na jakiejś imprezie dała pełny występ dla wszystkich. Dajcie mu spokój, ten człowiek zasługuje na przerwę. On jest ciągle zajęty, uważam, że zasługuje na odpoczynek, nawet jeśli miałoby to trwać zaledwie godzinę" - stwierdziła gwiazda serialu "Stranger Things".

Pomysł uważa jednak za dobry, dlatego jeśli Jon Bon Jovi zechce z własnej inicjatywy zaskoczyć nowożeńców krótkim koncertem, Brown nie zamierza go powstrzymywać.

Aktorka zapewniła również, że wszystkie przygotowania do ślubu przebiegają bardzo sprawnie, głównie dlatego, że może liczyć na wsparcie swojego narzeczonego. 21-letni Jake Bongiovi do tej pory pracował jako model, a jako aktor zadebiutuje w jednej z głównych ról w powstającym filmie "Sweethearts". "Jacob od początku jest bardzo zaangażowany w cały proces i jest bardzo pomocny. Dlatego nigdy nie czułam się z tym sama. Dla nas obojga to ważny i niezwykle intymny moment, jesteśmy tym bardzo podekscytowani" - stwierdziła.

Daty planowanej ceremonii Millie Bobby Brown nie wyjawiła, ale biorąc pod uwagę fakt, że przygotowania ruszyły już pełna parą, można wnioskować, że aktorka będzie mężatką już w przyszłym roku. Z Jacobem Bongiovim gwiazda jest związana od dwóch lat. Para zaręczyła się w kwietniu tego roku. Millie otrzymała od ukochanego pierścionek, który należał do jego mamy.

Jon Bon Jovi od 1989 r. jest mężem Dorothei Hurley, swojej ukochanej ze szkoły średniej. Mają czwórkę dzieci - synów Jesse Jamesa Louisa (ur. 1995), Jacoba Hurleya (ur. 2002) i Romeo Jona (ur. 2004) oraz najstarszą córkę Stephanie Rose (ur. 1993).