Gwiazda lat 80. jest nieuleczalnie chora. "Czasami człowiek nie ma siły wstać z łóżka"

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Cyndi Lauper pokochał świat dzięki takim przebojom jak "Girl Just Want To Have Fun", "Time After Time" oraz "True Colors". Mało kto wie jednak, że uwielbiana na całym świecie wokalistka musi walczyć z nieuleczalną chorobą, jaką jest łuszczyca. "Czasem ciężko jest wstać" - zdradziła.

Cyndi Lauper opowiedziała o życiu z nieuleczalną chorobą /Chris Kleponis Pool via CNP / POOL /Getty Images