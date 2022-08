Gutvoid przed premierą debiutanckiej płyty

Debiutancki longplay deathmetalowców z Toronto zarejestrowano pod okiem Seana Pearsona. Miksem zajął się Fin Otso Ukkonen, perkusista Krypts. Mastering wykonał amerykański fachowiec Colin Marston, muzyk znany również m.in. z grup Dysrhythmia i Gorguts. Okładkę zaprojektował rozchwytywany amerykański artysta Adam Burke.

Płyta "Durance Of Lightless Horizons" będzie mieć swą premierę 23 września nakładem szwedzkiej wytwórni Blood Harvest. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie oraz drogą elektroniczną. Edycja w formacie dwupłytowego albumu winylowego trafi na rynek pod koniec stycznia 2023 roku.

Premierowej kompozycji "In Caverns It Lurks" Gutvoid możecie posłuchać poniżej:



Oto lista utworów albumu "Durance Of Lightless Horizons":

1. "Coils Of Gas-Hewn Filament"

2. "In Caverns It Lurks"

3. "Delivered To The Altar Lich"

4. "The One Who Dwells Beyond Time"

5. "Skeletal Glyph"

6. "Wandering Dungeon".