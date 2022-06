Wśród standardowych, najbardziej rozpoznawalnych utworów z repertuaru Guns N' Roses, pojawiły się też niespodzianki. Grupa zagrała numer "Walk All Over You" AC/DC z 1979 roku. O dziwo była to jedna z piosenek, których Axl Rose jako wokalista nie wykonywał z legendami hard rocka w 2016 roku.

Wideo Guns N' Roses - Reckless Life (Live, Lisbon 2022)

W setliście występu po pierwszy od 1993 roku pojawiło się "Reckless Life" - pierwotnie pochodząca z EP-ki "Like a Suicide" z 1986 roku. Utwór "Civil War" natomiast zadedykowano Ukrainie.

Poza tym w secie znalazły się niemal te same utwory co na poprzednich koncertach, jak "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "November Rain" i "Paradise City". Nie zabrakło też "nowszych" piosenek jak "Absurd" i "Hard Skool", do których Slash i McKagan dograli niedawno własne partie.

Guns N' Roses podczas tej trasy zagra w Polsce - koncert odbędzie się na PGE Stadionie Narodowym 20 czerwca 2022 roku.