Guns N' Roses nagrają nową płytę? Slash zdradza plany

Guns N' Roses zakończyli trzyletnią trasę koncertową. Teraz planują wydanie nowej płyty.

Slash wrócił do zespołu w 2016 roku /Gary Miller /Getty Images

Hardrockowy zespół zakończył trasę "Not in This Lifetime... Tour" na początku listopada. Zagrali w tym czasie 175 koncertów, w tym dwa w Polsce - w Gdańsku i Chorzowie. Na razie nie planują kolejnych koncertów, jednak nie robią przerwy od muzyki.

Guns N' Roses w Gdańsku - 20 czerwca 2017 r. 1 / 6 Zobaczcie zdjęcia z koncertu Guns N' Roses w Gdańsku Źródło: fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com udostępnij

Gitarzysta Guns N' Roses, Slash gościł w pierwszym odcinku podcastów Marshalla. Zdradził tam, że grupa ma zamiar skupić się teraz na nagrywaniu nowej płyty.

"Kilka następnych miesięcy powinienem spędzić w domu, pracując nad płytą Gunsów" - mówił gitarzysta w programie. Zaznaczył też, że pracuje nad kolejnym albumem swojego zespołu Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators.

Kilka miesięcy temu Slash informował, że wszyscy członkowie zespołu pracują już nad nowym materiałem.

Ostatni album grupy "Chinese Democracy" został wydany w 2008 roku. Od momentu zapowiedzi do premiery longplaya fani musieli czekać prawię dekadę.

Do tej pory Guns N' Roses wydali sześć albumów studyjnych, jeden koncertowy oraz dwie kompilacje najlepszych przebojów.

Guns N' Roses działa na scenie od 1985 roku. Aktualnie w skład zespołu wchodzą: Axl Rose (wokal), Slash (gitara), Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).