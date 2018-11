Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska w duecie "Na szczycie". Będzie wspólna płyta

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Na szczycie", który zapowiada pierwszy wspólny album ojca i córki - Grzegorza i Patrycji Markowskich.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska w końcu nagrali wspólną płytę AKPA

Wspólna płyta pojawi się w styczniu 2019 r.

Zapowiedzią jest nagrany we współpracy z chórem Sound'n'Grace singel "Na szczycie".

"Długo czekałam na moment kiedy będę gotowa nagrać płytę z tatą. Kiedy zaczęliśmy razem muzykować, dźwięki przychodziły same. Nie mieliśmy na nic ciśnienia, nie mieliśmy też żadnych oczekiwań wobec siebie" - opowiada Patrycja Markowska.

"Zgromadziliśmy zaprzyjaźnionych ludzi do pracy nad płytą wierząc, że z przyjaźni powstają najpiękniejsze rzeczy. Pierwszy singel 'Na szczycie' jest tego najlepszym dowodem" - dodaje wokalistka.

Autorami piosenki są Piotr "Rubens" Rubik (gitarzysta LemON) oraz znany z grupy OCN, ostatnio startujący z solowym projektem Maciek Wasio.

"Będzie rockowo, bluesowo i trochę niepokornie. Bo mimo, że to tata z córką, to drapieżność mają we krwi..." - czytamy w zapowiedzi płyty.

13 kwietnia 2019 r. w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się wspólny koncert Patrycji Markowskiej oraz Grzegorza Markowskiego z jego macierzystym zespołem Perfect. Zagrają wówczas premierowo wspólne piosenki, a także z własnego dorobku.

