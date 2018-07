Groza wg Anaal Nathrakh (nowa płyta "A New Kind Of Horror")

Angielski duet Anaal Nathrakh ujawnił szczegóły premiery 10. albumu.

Nowa płyta Anaal Nathrakh we wrześniu /Oficjalna strona zespołu

Nowa płyta grupy z Birmingham - słynącej z atomowego połączenia industrialu, black metalu i death / grindu - trafi na rynek 28 września pod skrzydłami Metal Blade Records.

"Nie jest to wesoły album. To muzyka przepełniona goryczą; mściwa, szydercza, sarkastyczna, przerażająca i odrażająca. Nade wszystko jednak ludzka, ze wszystkim, co za tym idzie" - mówi wokalista Dave Hunt alias V.I.T.R.I.O.L., będący też frontmanem Benediction.

Muzyce skomponowanej w dużej mierze przez Micka Kenney’ego vel Irrumator (gitara / bas / programowanie) towarzyszą teksty inspirowane głównie grozą I wojny światowej, współczesną polityką i listami D.H. Lawrence’a, brytyjskiego pisarza żyjącego na przełomie XIX i XX wieku.



"W naszych albumach, co jasne, można znaleźć wiele, wszystko to jednak jest naturalną konsekwencją tego, kim jesteśmy, zaś przy ‘A New Kind Of Horror" już od samego początku czuliśmy, że jest to coś wyjątkowego. Nie należy tego z niczym porównywać, bo dla nas jest to klasą samą dla siebie" - dodał z rezonem Hunt.

Z "Forward!", pierwszym singlem z albumu "A New Kind Of Horror" Anaal Nathrakh, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Anaal Nathrakh "Forward!" (OFFICIAL)

Oto lista utworów albumu “A New Kind of Horror":

1. "The Road To..."

2. "Obscene As Cancer"

3. "The Reek Of Fear"

4. "Forward!"

5. "New Bethlehem/Mass Death Futures"

6. "The Apocalypse Is About You!"

7. "Vi Coactus"

8. "Mother Of Satan"

9. "The Horrid Strife"

10. "Are We Fit For Glory Yet? (The War To End Nothing)".