Gromee z finalistą norweskiego "Idola" ("One Last Time")

Dwa miesiące po występie na Eurowizji Gromee prezentuje najnowszy singel. Do piosenki "One Last Time" zaprosił młodego wokalistę Jaspera Jenseta.

Gromee prezentuje nowy singel /Sony Music Polska

Przypomnijmy, że podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie krakowski producent Gromee i pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer wykonali piosenkę "Light Me Up".

Polsko-szwedzki duet dość nieoczekiwanie odpadł w półfinale, choć jeszcze przed konkursem bukmacherzy typowali, że nie powinien mieć problemu z awansem do finału. Ostatecznie Polska zajęła 14. miejsce w półfinale.

Gromee nie zwalnia tempa - tym razem do współpracy zaprosił norweskiego wokalistę Jespera Jenseta. 21-letni finalista "Idola" zaśpiewał w utworze "One Last Time".

