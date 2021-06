Grisly: Album "Salting The Earth" w szczegółach

Szwedzka grupa Grisly przygotowała drugą płytę.

Grisly po zmianach /Oficjalna strona zespołu

Reklama

"Salting The Earth", nowy album Grisly, jednego z licznych przedsięwzięć niestrudzonego Roggi Johanssona, będzie mieć swą premierę 3 sierpnia nakładem madryckiej Xtreem Music. Materiał dostępny będzie w edycji CD oraz cyfrowo.



Reklama

Autorem okładki następcy debiutu "The Spectral Wars" z 2018 roku jest hiszpański artysta José Vives.



W aktualnym składzie deathmetalowego tria odnajdujemy dwóch nowych muzyków: Håkana Stuvermarka, gitarzystę Wombbath, oraz Nicke Ohlssona, byłego perkusistę m.in. Leprosy i Centinex.



W porównaniu z pierwszą płytą, "Salting The Earth" ma zawierać więcej chwytliwych melodii i koncentrować się w całości na szwedzkim brzmieniu w stylu Dismember, Edge Of Sanity i Carnage.



Z otwierającym longplay "Salting The Earth" numerem "By Inferno's Light" Grisly możecie się zapoznać poniżej:

Wideo GRISLY - By Inferno's Light [2021]

Oto lista utworów albumu "Salting The Earth":

1. "By Inferno's Light"

2. "Dying Like Dogs In Winter"

3. "Mutilator"

4. "Wickedness That Lurks Within"

5. "Skymningssonaten"

6. "Mexico (Reign Of Bullets)"

7. "Last Days In Fear"

8. "Salting The Earth"

9. "Driver"

10. "Souls Last Caress".