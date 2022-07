Greg Norton diagnozę poznał w czerwcu. "Lekarze twierdzą, że mam doskonałe szanse na pokonanie raka, ale musimy natychmiast rozpocząć leczenie i muszę przejść operację" - komentował.

Dlatego też muzyk znany z Hüsker Dü wystartował z internetową zbiórką na GoFundMe. Jego celem było 30 tys. dolarów. Zaledwie w ciągu kilku dni basiście udało zebrać się ponad 50 tys. dolarów.



Kim jest Greg Norton?

Grupa rockowa Hüsker Dü, w której swoje pierwsze kroki stawiał Greg Norton, działa od w latach 1979 - 1988, początkowo pod nazwą Buddy And The Returnables. Po zakończeniu działalności formacji, Norton grał w Grey Area, a następnie rzucił muzykę i założył restaurację "The Norton’s"

Reklama

Do muzyki wrócił w 2006 roku, kiedy to dołączył do jazzowej kapeli Gang Font. W ostatnich latach współpracował m.in. z Porcupine i zespołem Ultrabomb.

To właśnie z tym zespołem Norton miał ruszyć w trasę, jednak po ujawnieniu diagnozy, koledzy z grupy przełożyli trasę na jesień.

Inny muzyk Hüsker Dü - Grant Hary - zmarł w 2017 roku po walce z nowotworem wątroby.