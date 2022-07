Gravecrusher nagrał nową EP-kę "Resurrection Of Deathly Visions"

"Resurrection Of Deathly Visions", nowa EP-ka deathmetalowego Gravecrusher, trafi na rynek 23 sierpnia. Jej wydaniem zajmie się hiszpańska Xtreem Music (CD, cyfrowo).

"Catacomb Of The Skulls", "Deathly Visions Of Mortals", "Stench Of Fog", "Old Death Path" - to cztery kompozycje, które usłyszymy na nowym dokonaniu Węgrów.

Aktualny skład Gravecrusher tworzą grający na basie i gitarze wokalista Disemboweler oraz perkusista Blasphemy.



Nowy singel "Catacomb Of The Skulls" Gravecrusher możecie sprawdzić poniżej:

