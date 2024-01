Grave rozstał się z dwoma członkami. Przyszłość zespołu pod znakiem zapytania

O kłopotach w Grave poinformował Ola Lindgren, grający na gitarze wokalista pionierów death metalu ze Szwecji.

"Ostatnie miesiące w obozie Grave były dość przytłaczające. Mika Lagrén i Tobias Cristiansson opuścili pokład i nie są już członkami zespołu. Nie czujemy wobec siebie żadnej urazy i życzymy im powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach. Dla zespołu stanowi to jednak olbrzymie obciążenie i trudno przewidzieć, co przyniesie przyszłość i czy w ogóle jest jakaś przyszłość. W tej chwili nic nie jest pewne i niczego nie należy brać za pewnik" - napisał Lindgren.

"Skoro nie mamy właściwie składu, co uniemożliwia poczynienie koniecznych przygotowań, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wszelkiej aktywności koncertowej na rok 2024. W tym roku skoncentrujemy się więc na, jeśli to możliwe, przebudowie zespołu i, miejmy nadzieję, skomponowaniu / nagraniu i wydaniu długo oczekiwanego, nowego albumu studyjnego" - dodał frontman Grave.

Wielkie zmiany w Grave. "Dozgonna wdzięczność"

Basista Tobias Cristiansson, który niegdyś udzielał się także w Dismember, innej wielkiej nazwie w panteonie szwedzkiego death metalu, podziękował kolegom z Grave za lata wspólnego grania. "Chciałbym poinformować wszystkich, że odszedłem z Grave. Po dłuższym namyśle uznałem to za najlepsze rozwiązanie. Chciałbym też przy tej okazji podziękować zespołowi i ludziom, z którymi przez lata współpracowałem. Nie zamierzam jednak rezygnować z grania w Necrophobic, Darkened, In Aphelion oraz jako muzyk sesyjny w innych projektach" - zaznaczył Cristiansson.

"Dołączyłem do Grave 2010 roku i zespół ten był częścią mojego życia przez ostatnie 13 lat. Miałem szczęście poznać wielu fantastycznych ludzi i odwiedzić miejsca na całym świecie, których nigdy nie miałbym okazji zobaczyć, gdyby nie Grave, i za to moja dozgonna wdzięczność" - podsumował szwedzki basista.

Gitarzysta Mika Lagrén, który wraz z Cristianssonem opuścił szeregi Grave, grał w tym zespole od 2011 roku. Prywatnie Mika to młodszy brat Tomasa Lagréna, perkusisty Grave od 2018 roku, który jako jedyny pozostaje u boku Oli Lindgrena w aktualnym składzie formacji.

Grave - kim są?

Powstały w połowie lat 80. Grave, początkowo pod nazwą Corpse, to jeden z pionierów słynnej szwedzkiej szkoły death metalu, której zręby budowali wraz z m.in. Nihilist, Morbid i Treblinką. Debiutancki longplay "Into The Grave" z 1991 roku i wydany rok później "You'll Never See..." stanowią do dziś gatunkowy kanon. "Out Of Respect For The Dead", ostatnia studyjna płyta Grave, miała swą premierę w 2015 roku.

Pomnikowego utworu tytułowego z albumu "You'll Never See..." Grave możecie posłuchać poniżej: