Grave Digger przed premierą albumu "Fields Of Blood"

Heavymetalowi długodystansowcy z niemieckiego Grave Digger wypuszczą pod koniec maja nową płytę.

Zespół Grave Digger niedługo wyda kolejną płytę /materiały prasowe

"Fields Of Blood" będzie już 20. studyjnym albumem weteranów niemieckiej sceny metalowej.

Podopieczni austriackiej Napalm Records podzielili się właśnie z fanami drugim singlem z nowego materiału. W balladzie "Thousand Tears" zaśpiewała gościnnie Noora Lauhimo, wokalistka fińskiej formacji Battle Beast.

"Utworem 'Thousand Tears' składamy hołd niezapomnianej Marii Stuart, królowej Szkotów. Głos Noory z Battle Beast nadała królowej Marii niesamowitą, ciepłą i delikatną aurę, która pod koniec utworu zmienia się w czysty gniew i rozpacz. Lepszego głosu do takiej kompozycji nie znajdziecie. To jedna z najlepszych ballad Grave Digger, a być może najlepsza w całej naszej karierze" - powiedział Chris Boltendahl, wokalista i założyciel grupy Grave Digger, która w tym roku obchodzi 40. urodziny.

"Współpraca z legendarnym Grave Digger to dla mnie zaszczyt. Utwory o historii Szkocji, które skomponowali, bardzo nie zaciekawiły. Teraz i ja mogę mieć w tym swój udział w kompozycji 'Thousand Tears', jako głos królowej Marii. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze poczują te wielkie emocje i poznają fragment jej historii jako jednej z najpotężniejszych kobiet tamtych czasów" - dodała Noora Louhimo.

Okładkę "Fields Of Blood" zaprojektował rosyjski artysta Alexander Tartsus. Nowy longplay Niemców ujrzy światło dzienne 29 maja (CD, wersje winylowe, cyfrowo oraz jako drewniany boks w zestawie z CD, materiałem DVD i siedmiocalówką).

Clip Grave Digger Thousand Tears

Oto lista utworów albumu "Fields Of Blood":

1. "The Clansman's Journey"

2. "All For The Kingdom"

3. "Lions Of The Sea"

4. "Freedom"

5. "The Heart Of Scotland"

6. "Thousand Tears"

7. "Union Of The Crown"

8. "My Final Fight"

9. "Gathering Of The Clans"

10. "Barbarian"

11. "Fields Of Blood"

12. "Requiem For The Fallen"

W połowie marca zespół opublikował singel "All For The Kingdom". Możecie go sprawdzić poniżej: