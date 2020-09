"Gramy dla Białorusi": Edyta Górniak i inni na scenie

W piątkowy wieczór (11 września) Telewizja Polska pokazała koncert "Gramy dla Białorusi" z udziałem gwiazd polskiej i białoruskiej sceny muzycznej.

Jedną z gwiazd koncertu "Gramy dla Białorusi" była Edyta Górniak / Mieszko Piętka / AKPA

Organizatorzy przekazali, że koncert jest "wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami z Białorusi, którzy w ostatnich tygodniach z ogromną determinacją i odwagą, nie zważając na represje i zagrożenia, głośno domagają się demokracji i wolności, tak jak Polacy podczas karnawału Solidarności, gdy strajki, protesty i starcia z policją były codziennością polskich obywateli".

Reklama

Koncert otworzyła Edyta Górniak, wykonując utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". "Chyba nigdy nie miałem takich ciar słuchając Edyty. Co to za dźwięki?!", "Gratulacje dla Edyty Górniak za ten wykon. Czapki z głów" - oceniali zachwyceni fani.

"Ciągle aktualne przesłanie Czesława Niemena, legendarnego artysty urodzonego w Starych Wasiliszkach na Białorusi. Białorusi, która dziś woła o poszanowanie praw człowieka, wolność słowa i prawdziwą demokracje" - skomentowała prowadząca Agata Konarska.

Wydarzenie było prowadzone przez cztery osoby - dwoje prowadzących z Polski: Agatę Konarską i Tomasza Wolnego oraz dwoje z Białorusi: Alinę Kouszyk i Igora Kuleja.



"Muzyka jest najlepszą, pozbawioną granic, wolną od ideologii siłą zdolną dotrzeć do każdego. Muzyka łączy, daje siłę, jest wyrazem wewnętrznej wolności, która otwiera w człowieku wszystko to, co najpiękniejsze" - mówił Wolny o idei koncertu.

Wideo "Gramy dla Białorusi". Кoncert solidarności Polaków z Białorusinami

Na scenie wystąpili goście specjalni - znani artyści z Białorusi: Volski, Weranika Kruchlowa i Kriwi, Shuma, Wiktor Szalkiewicz oraz Zmicier Wajciuszkiewicz.



Podczas koncertu utwory wykonali także: Edyta Górniak, Katarzyna Cerekwicka ("Kraj" Jacka Kaczmarskiego), Igor Herbut ("Wolność" Marka Grechuty), Kasia Moś ("Modlitwa o wschodzie słońca"), Reni Jusis ("Kocham wolność" zespołu Chłopcy z Placu Broni), Janusz Radek ("Duch czasu (Raport z Oblężonego Miasta)" Jacka Kaczmarskiego), Stanisław Sojka ("Który skrzywdziłeś" - wiersz Czesława Miłosza), Sławek Uniatowski ("Mój jest ten kawałek podłogi" zespołu Mr Zoob) i Michał Gasz ("Mury" Jacka Kaczmarskiego).

"Dorosłe Dzieci" - koncert TVP z okazji 40. lecia podpisania Porozumień Sierpniowych 1 / 20 "Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w finale doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej" - można było przeczytać w zapowiedzi wydarzenia. Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Podczas koncertu "Gramy dla Białorusi" pojawił się też pochodzący z Białorusi Maxim Woitiula, pierwszy tancerz Polskiego Baletu Narodowego. Dopełnieniem widowiska były wizualizacje i nagrania z trwających na Białorusi protestów.