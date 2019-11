Grammy 2020: Wyciekły nazwiska nominowanych wykonawców!

Na dzień przed oficjalnym ogłoszeniem nominacji do nagrody Grammy, w sieci pojawiły się przecieki, z których można było zorientować się, ile szans do statuetki mieli poszczególni artyści. Do wycieku doprowadzili sami organizatorzy, umieszczając przez przypadek dane na oficjalnej stronie.

Lady Gaga otrzyma trzy nominacje do Grammy? /Jeff Vespa /Getty Images

20 listopada poznamy oficjalnie wszystkich nominowanych do nagrody Grammy. Jednak zanim to się stało w sieci pojawiły się informacje na temat tego, kto zostanie nominowany i ile ich otrzyma.

Do wycieku doprowadzili przypadkiem sami organizatorzy, którzy zaczęli przedwcześnie aktualizować dotychczasowy dorobek poszczególnych artystów. I w taki sposób przykładowo Taylor Swift, która do tej pory miała 32 nominacje, teraz na stronie posiada ich 35.

Podobna sytuacja zaistniała na stronach z sylwetkami: Ariany Grande, Shawna Mendesa, Lady Gagi, Billie Eilish i Camili Cabello.

Ostatecznie internauci zebrali wszystko w jedną całość i według nich Lizzo zgarnęła osiem nominacji, Billie Eilish sześć, Nas sześć, Ariana Grande pięć, Lady Gaga i Taylor Swift po trzy, Rosalia, Lana Del Rey i Beyonce po dwie, Halsey, Lewis Capaldi i Camila Cabello po jednej.



Po tym, jak informacja o przecieku obiegła sieć, strona Grammy skasowała dane ze swoich stron.

Przyszłoroczna gala Grammy odbędzie się 27 stycznia w Staples Center w Los Angeles. Prowadzącą imprezę po raz drugi została Alicia Keys.