"Niepewność, bezsilność i nadzieja to słowa, które towarzyszą mi od początku choroby. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do wyzdrowienia niestety tak nie jest i po raz drugi jestem zmuszony poprosić o wsparcie" - zaapelował Michał Kowal w komentarzu w serwisie zrzutka.pl.

"Na obecną chwilę jestem po dwóch operacjach podczas których w marcu 2022 r. usunięto mi tarczycę wraz z przerzutami nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych oraz operacji wtórnej z powodu wznowy węzłowej, która odbyła się w lipcu 2022 r. Następnie przeszedłem podwójną radioterapię, jednak w moim przypadku okazała się bezskuteczna i nie przyniosła wymiernych efektów. Statystycznie radioterapia powinna zakończyć cały proces leczenia i pozwolić mi przejść w stan remisji, natomiast mój przypadek daleki jest od statystyki. Wiem już, że w najbliższym czasie nieunikniona jest kolejna operacja wycięcia przerzutów do węzłów chłonnych szyi przedziału IIb i grupy V ze względu na ich powiększenie. Obserwacji podlegają również pojedyncze guzki wykryte w obrębie płuc. Sytuacja w której się znalazłam stała się dla mnie wyjątkowo trudna, na dzień dzisiejszy pozostaję pod stałą opieką lekarzy i psychoterapeuty. Chciałbym wierzyć, że to co mnie spotyka jest tylko punktem zwrotnym do tego bym stał się lepszym człowiekiem" - czytamy.

Reklama

Kowal zaapelował o wsparcie. Celem zbiórki jest niecałe 70 tys. złotych

Kim jest Michał Kowal? Grał w cenionych formacjach metalowych

Michał Kowal znany także jako DQ to ceniony perkusista udzielający się od lat w licznych formacjach metalowych. Muzyk grał w grupie Thy Worshiper, nagrał płytę "Zabobony" z zespołem Popiół, zasilał także skład blackmetalowej Arkony czy formacji Mord'A'Stigmata i Morowe.

Z zespołem Blaze of Perdition artysta nagrał płytę "The Harrowing of Hearts" w 2020 roku.