"Gra o Tron": Florence And The Machine z piosenką "Jenny of Oldstones" (piosenka Podricka)

W drugim odcinku ósmego sezonu "Gry o Tron" widzowie mogli usłyszeć piosenkę "Jenny of Oldstones" Florence And The Machine. Część fanów jest przekonana, że tekst utworu zdradza fabułę produkcji.

Producenci "Gry o Tron" zasugerowali, jak skończy się serial? /HBO/Kobal/REX/Shutterstock / East News

Ósmy i zarazem ostatni sezon "Gry o Tron" swoją premierę miał w Stanach Zjednoczonych 14 kwietnia. Tydzień później, podczas premiery drugiego odcinka, widzowie mogli usłyszeć specjalną piosenkę Florence And The Machine "Jenny of Oldstones".

Utwór w wykonaniu zespołu usłyszeliśmy na końcu odcinka, wcześniej jego fragment wykonał serialowy bohater Podrick Payne w trakcie spotkania przy kominku.

Według niektórych fanów tekst piosenki może ujawniać dalsze losy głównych bohaterów serialu - Daenerys Targaryen i Jona Snowa.



Posłuchaj "Jenny of Oldstones":

UWAGA! PONIŻEJ MOŻLIWE SPOILERY

Piosenka śpiewana przez Podricka opowiada o losach Jenny z Oldstones, dla której Duncan Targaryen zrezygnował z korony. Spekuluje się, że podobnie stanie się też w kolejnych odcinkach "Gry o Tron", gdzie Jon Snow zrzeknie się swojego prawa do korony na rzecz Daenerys.



Zdjęcie Jak skończy się "Gra o Tron"? / HBO/Kobal/REX/Shutterstock / East News

"For The Throne"

Piosenka Florence And The Machine nie znajdzie się na specjalnej płycie inspirowanej serialem "For The Thrones". Na albumie znajdą się natomiast kawałki The Weeknd, SZA i Travisa Scotta, Ellie Goulding, Maren Morris, The National i Rosalii.

