Gosia Andrzejewicz pozuje podczas Gali Skrzydła Ekologii 2021

Podczas Gali Skrzydła Ekologii nagrodzeni zostali celebryci, którzy starają się promować bycie eko i dbanie o środowisko. Była to pierwsza edycja Gali, a jej pomysłodawcą jest Mateusz Wróbel.

Laureatami Skrzydeł Ekologii zostali w tym roku: Beata Sadowska, Beata Pawlikowska, Anna Dec, Daria Ładocha, Anna Powierza, Aldona Orman, Alżbeta Lenska, Laura Łącz, Monika Dryl, Jakub Bączek, Joanna Opozda, Weronika Rosati, Grażyna Wolszczak i Marek Kaliszuk.

Galę poprowadził Jakub Wesołowski.

Jak zwykle przy takich okazjach, podczas Gali Skrzydła Ekologii pokazało się w znakomitych kreacjach sporo celebrytów. Powód do radości mają fani Gosi Andrzejewicz, która ostatnio rzadko pojawia się na tego typu eventach. Wokalistka nie tylko pojawiła się na gali, ale także zapozowała dla fotografów. Jak twierdzi, ekologia jest dla niej bardzo ważna.

"Staram się urzeczywistniać w moim życiu różnego rodzaju działania ekologiczne. Podstawą jest segregacja śmieci. Wszystkie organiczne odpady wykorzystuję na kompost. Mam dom z ogrodem, więc mogę sobie na to pozwolić, by odpady później były używane do użyźniania gleby" - mówiła w jednym z ostatnich wywiadów.

Ostatnim utworem opublikowanym przez Andrzejewicz, był wspólny numer z Mandaryną i Iną mający być wsparciem dla Strajku Kobiet. Początkowo protest song ( sprawdź! ) miał pojawić się w marcu, jednak ostatecznie trafił do sieci dopiero w lipcu. "Nie będziesz sama szła" to nowa wersja wielkiego przeboju rosyjskiej grupy t.A.T.u. - "Ja soszła s uma".