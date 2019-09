Fan Gosi Andrzejewicz na dowód swojej miłości wytatuował sobie jej imię i nazwisko

Gosia Andrzejewicz powoli wraca na scenę, na której przez jakiś czas była mniej obecna. Pomimo tego, wokalistka ma oddaną grupę fanów, którzy czekają na jej muzykę i koncerty. Jeden z nich mocno zaskoczył swoją idolkę tatuażem, który zrobił sobie z myślą o wokalistce. "Odebrało mi mowę" - napisała w swoich mediach społecznościowych Andrzejewicz.

Gosia Andrzejewicz po długiej przerwie powoli wraca do aktywności muzycznej. W lipcu wokalistka zaprezentowała fanom nowy singiel "Dlaczego", który jest zapowiedzią nowej płyty.



Wokalistka największą popularnością cieszyła się w ubiegłej dekadzie - wówczas jej płyty "Gosia Andrzejewicz Plus" i "Lustro" z 2006 r. pokryły się złotem.

Gosia Andrzejewicz wciąż ma wierne grono oddanych fanów, którzy biorą udział w jej kolejnych koncertach czy zlotach, a nawet z dumą mogą pochwalić się "Legitymacją Gosiomaniaka".

Przypomnijmy, że w czerwcu 2015 roku po raz pierwszy została mamą - urodziła syna, którego ojcem jest jej długoletni współpracownik, kompozytor i producent Artur "St0ne" Kamiński.



Pierwszym utworem opublikowanym po urodzeniu dziecka była "Moc". Drugim singlem zapowiadającym nowy materiał została piosenka "Doceń to". Ostatnim albumem w dorobku wokalistki jest dwupłytowy "Film" z listopada 2014 r.

Choć muzycznie zwolniła, fani nadal czekają i liczą na jej powrót na scenę. Jeden z nich zaskoczył ostatnio gwiazdę podsyłając jej tatuaż, który sobie zrobił.

Wokalistka pokazała fotografię w swoich mediach społecznościowych. Napis, który widoczny jest na klatce piersiowej mężczyzny, brzmi: "I'm in love with Gosia Andrzejewicz. Pozwól żyć".

"Pozwól żyć" to jeden z największych przebojów Andrzejewicz pochodzący z płyty "Gosia Andrzejewicz Plus", wydanej w 2006 r. specjalnej reedycji debiutu.



Zaskoczona ale i zachwycona wokalistka napisała:

"Zawsze wiedziałam, że moi fani są niesamowici, ale jak dostałam zdjęcie od fana, który przed chwilą zrobił sobie tatuaż, w którym wyznaje mi miłość to odebrało mi mowę. Jestem szczęśliwa, że moja muzyka porusza Wasze serca aż tak mocno. Kocham Was. I love my fans".