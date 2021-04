Gorycz Traumy. Kiedy premiera EP-ki "Acrimony"?

Zasłużeni deathmetalowcy z elbląskiej Traumy przygotowali nową EP-kę.

Grupa Trauma już niedługo wyda nową EP-kę

Jak informuje Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej, materiał na EP-kę "Acrimony" nagrano w Traumatic Sound Studio w Elblągu podczas sesji "Ominous Black", ostatniej studyjnej płyty Traumy z 2020 roku.

Miks i mastering, podobnie jak w przypadku albumu, wykonali bracia Wiesławscy w białostockim studiu Hertz.

Autorem okładki minialbumu "Acrimony" jest Mariusz Lewandowski, twórca okładki do longplaya "Ominous Black".

Na nowej EP-ce Traumy znajdziemy trzy autorskie kompozycje, czyli "Internal Sacrifice", "The Godless Abyss" i "Reign Of Terror", oraz przeróbkę "Reality When You Die" holenderskiego Gorefest.

"Acrimony" będzie mieć swą premierę 30 kwietnia w wersji CD (w tym limitowany boks). Planowane są także edycja winylowa oraz odsłona kasetowa, które trafią do sprzedaży kilka tygodni później.

Utworu "The Black Maggots" Traumy z 2020 roku możecie posłuchać poniżej: