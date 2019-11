"Gorillaz: Reject False Icons": Kiedy premiera filmu o zespole?

Film o zespole Gorillaz trafi do kin na całym świecie pod koniec 2019 roku.

Jeden z członków i założyciel zespołu - Damon Albarn /Joseph Okpako /Getty Images

"Gorillaz: Reject False Icons" to produkcja o powstaniu i trasach koncertowych, promujących albumy "Humanz" i "The Now Now".

Za produkcję odpowiada Denholm Hewlett. Jest znany m.in. z dokumentu o aktorach Eddiem Capli, Jacobie Wellsie i Larze O'Kell. W filmie poza członkami zespołu pojawią się m.in.: raperzy Vince Staples i Danny Brown oraz amerykańska piosenkarka Kelela.

"Gorillaz: Reject False Icons" pojawi się w kinach na całym świecie 16 grudnia. Będzie wyświetlany tylko przez jeden dzień.

"The Now Now" to najnowszy album Gorillaz. Ukazał się 29 czerwca 2018 roku. Płyta "Humanz" powstała rok wcześniej. Grupa ma na swoim koncie już jedenaście albumów.

Zespół został założony w 1998 roku z inicjatywy Damona Albarna i Jamie Hewletta. Występują w składzie: Damon Albarn, Jamie Hewlett, 2-D (wokal, keyboard), Noodle (gitara akustyczna), Murdoc Niccals (gitara basowa), Russel Hobbs (perkusja).