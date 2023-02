Gorgonzolla prezentuje nowy singel! Posłuchaj utworu ’’Podróżnik’’

Zespół Gorgonzolla stopniowo prezentuje nowe single, które zapowiadają ich trzeci album. Po premierze numerów "Potwór z szafy" i "Ryba psuje się od głowy", warszawska formacja zaprezentowała nowy kawałek. Do sieci trafił singel "Podróżnik", który jest jedną z cięższych kompozycji grupy.

"'Podróżnik' został napisany w trudnym świecie covidu, który teoretycznie jest już za nami. Numer mówi o chorobliwym i mrocznym oczekiwaniu na 'lepsze jutro', pytanie co dalej i kiedy? Człowiek odizolowany od świata, a w jego czterech ścianach zlewające się po sobie dni milczenia, koloryzowanie przeszłości i przyszłości w kontraście z beznadzieja dnia dzisiejszego. Więzienie w głowie wykreowane przez pragnienia, marzenia i fascynacje. Nawet te najgorsze, bez krzty altruizmu. Ten numer nie jest o covidzie, on opisuje nas samych, którzy po zabraniu dotychczasowego życia, pogrążamy się w podróży w ciemną naturę siebie samych" - tłumaczy Kinga Adamczak, wokalistka grupy i autorka tekstu.

Klip do singla "Podróżnik" Gorgonzolla zrealizowała w legendarnym Klubie Stodoła, a realizacją obrazu zajął się Szymon Gębski, który w świetny sposób oddał energię i mroczny klimat utworu. Scenariusz klipu to ponownie dzieło wokalisty zespołu, Dominika Pajewskiego, który zadbał także o całą koncepcję wizualną utworu.

Clip Gorgonzolla Podróżnik

Razem z premierą teledysku, ruszyła sprzedaż limitowanego singla, który został wytłoczony w ściśle limitowanym nakładzie, 50 sztuk. To dla wielu osób zaskakujące, ale zespół tłumaczy to w następujący sposób: "Sami jesteśmy kolekcjonerami, wydaliśmy kilka singli już i gdy zapytaliśmy na naszej grupie słuchaczy, czy nowy numer ma mieć singel fizyczny, usłyszeliśmy, że koniecznie. To bardzo miłe, że nasi słuchacze cieszą się z tych singli, ponieważ staramy się je przygotować bardzo starannie". Muzycy zapowiedzieli także, że premiera albumu powinna nastąpić jeszcze w tym roku, późną jesienią.

Najbliższą okazją, by usłyszeć nowy singel zespołu, będzie 10-lecie zespołu, które świętowane będzie 1 kwietnia w warszawskim klubie Potok. Gościnnie podczas imprezy, pojawi się formacja Venflon.

Gorgonzolla - kim są?

Gorgonzolla wydała pierwszy album w 2016 roku, a jego tytuł to "Eksploatowani". Na początku października 2019 roku, ukazał się drugi album grupy, pod tytułem "Konsumpcja", który został ciepło przyjęty przez media i fanów na koncertach w całym kraju. Krążek promowały single "Konsumpcja", "Czołgi", "Zagubieni" i "Popiół".

Grupa ma za sobą także występy na Woodstock Festival/Pol'and'Rock Festival, Rock Na Bagnie, Bangarang Festival oraz wspólne koncerty z zespołami: Closterkeller, Kabanos, Luxtorpeda, KSU, Nocny Kochanek czy Łydka Grubasa.