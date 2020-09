Gord Downie (The Tragically Hip): Pośmiertny album "Away Is Mine"

Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią Gord Downie, lider kanadyjskiej grupy The Tragically Hip, nagrał nowe utwory, które znajdą się na pożegnalnym podwójnym albumie "Away Is Mine".

Gord Downie pracował niemal do końca przed śmiercią - zdjęcie z 2 lipca 2017 r. /Mark Horton /Getty Images

Gord Downie zmarł na raka mózgu w październiku 2017 r. w wieku 53 lat. O śmiertelnej chorobie muzyk dowiedział się w grudniu 2015 roku. Jego stan ujawniono jednak dopiero w maju 2016 roku w jednym z wpisów na facebookowym profilu grupy The Tragically Hip.

"Ostatnie momenty swojego życia spędził tak jak zawsze - nagrywał muzykę, tworzył wspomnienia i wyrażał głęboką wdzięczność swojej rodzinie i przyjaciołom za dobrze przeżyte życie" - tak pożegnali go najbliżsi.

Na kilka miesięcy przed śmiercią Gord zdążył zarejestrować w studiu nowe piosenki. 16 października do sprzedaży trafi podwójne wydawnictwo "Away Is Mine".

Okładkę solowego albumu przygotowały córki zmarłego muzyka - Willo i Clare.

"Płyta to efekt współpracy z wieloma przyjaciółmi i członkami rodziny. Każda część tego albumu to arcydzieło" - czytamy na twitterowym profilu The Tragically Hip.

Do sieci trafiły już pierwsze dwa utwory z tego wydawnictwa - "Hotel Worth" i "Useless Nights".

Założona w 1984 r. przez Gorda Downiego i gitarzystę Roba Bakera grupa The Tragically Hip odniosła największy sukces w Kanadzie, gdzie wprowadziła dziewięć płyt na szczyt tamtejszej listy bestsellerów. 14-krotnie zdobyła nagrodę Juno, a w 2005 roku została wprowadzona do kanadyjskiej Music Hall of Fame.

Ponadto Downie wydał również sześć solowych płyt. Ostatnia z nich - "Introduce Yerself" - ukazała 27 października 2017 r., 10 dni po śmierci muzyka.