Golgothan Remains przed premierą drugiej płyty "Adorned In Ruin"

"Adorned In Ruin", pierwszy od czterech lat longplay deathmetalowego kwartetu z Sydney, zarejestrowano i zmiksowano w australijskim studiu Adversary, gdzie za konsoletą zasiadł Aaron Worboys. Za mastering odpowiada amerykański fachowiec Brad Boatright i jego studio Audiosiege w Portland w stanie Oregon. Okładka jest dziełem brytyjskiego artysty Chrisa Colda.

Druga płyta Golgothan Remains trafi na rynek 1 kwietnia w barwach kalifornijskiej Sentient Ruin Laboratories (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo). "Perverse Offerings To The Void", debiutancki album Australijczyków, miał swą premierę na początku 2018 roku sumptem zespołu.

Z "Veneration Of Carnal Blasphemy", kompozycją rozpoczynającą płytę "Adorned In Ruin" Golgothan Remains, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo GOLGOTHAN REMAINS - Veneration of Carnal Blasphemy (Track Premiere)

Oto lista utworów albumu "Adorned In Ruin":

1. "Veneration Of Carnal Blasphemy"

2. "A Shrouded Longing For Promethean Fire"

3. "Wandering Through Chambers Of Deathlike Void"

4. "Opulent Incarnation Of Persevering Torment"

5. "The Malign Hordes Of Abhorrence"

6. "Forgotten Lores Of Hatred And Bloodshed"

7. "...Of Morbid Blood And Serpent Skins"

8. "Void II: Towards The Joyless Elysium"

9. "On Lifeless Wings Of Malice".