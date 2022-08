Golgotha z dwiema wokalistkami na nowej płycie "Mors Diligentis"

Zmiany w szeregach zespołu z Majorki wynikają z faktu pożegnania się z Golgothą Amona Lópeza, oryginalnego frontmana formacji, który rozstał się z grupą w 2021 roku. Jego funkcję przejęły dwie nowe wokalistki: María J. Lladó oraz operująca growlingiem Miriam Vallés.

Obie panie usłyszymy na "Mors Diligentis", nowym longplayu Golgothy, który nagrano w miejscowym studiu Psychosomatic pod okiem Miguela A. Riutorty. Okładkę zaprojektował wspomniany Amón López.

Piąty album formacji pod wodzą gitarzysty Vicente J. Payá trafi na rynek 25 października nakładem rodzimej Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Z nową kompozycją "My Burden" Golgothy możecie się zapoznać poniżej:

Wideo GOLGOTHA - My Burden [2022]

Na płycie "Mors Diligentis" znajdziemy następujące utwory:



1. "My Burden"

2. "Our Trust Betrayed"

3. "Farewell Humanity"

4. "Waiting For My Death"

5. "Unconditional Love"

6. "Alone In The Dark"

7. "Viper Tongue"

8. "We The Demons".