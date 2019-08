Golgotha: Nowy album "Erasing The Past"

Weterani doom metalu z hiszpańskiej formacji Golgotha przypomną o sobie czwartą płytą.

"Erasing The Past", pierwszy od 14 lat album tria z Majorki, zarejestrowano w studiu Psychosomatic pod okiem Miguela Angela Riutorta (odpowiedzialnego również za miks i mastering).

Nowy album Golgothy ukaże się nakładem rodzimej Xtreem Records, czyli tej samej wytwórni Dave’a Rottena (wówczas pod nazwą Repulse Records), w której światło dzienne ujrzały debiutancka EP-ka "Caves Of Mind" i dwie pierwsze płyty Golgothy z lat 90.

Aktualnie w składzie grupy figurują dwaj oryginalni członkowie, czyli gitarzysta Vincente Paya i wokalista Amon Lopez, plus nowy perkusista Tomeu Crespi.



Następca albumu "New Life" (2005 r.) trafi na rynek 22 października w edycji CD oraz w wersjach winylowych.



Z singlem "Distorted Tears" Golgothy z nowego dokonania możecie się zapoznać poniżej:

Na płycie "Erasing The Past" usłyszymy osiem utworów. Oto ich lista:



1. "The Way To Your Soul"

2. "Distorted Tears"

3. "Enveloped In Fog"

4. "Burning The Disease"

5. "New Hope"

6. "Rewrite Your Destiny"

7. "Erasing The Past"

8. "Land Of Defeat".