"Mówi się, że pozytywne myślenie jest zaraźliwe. To prawda. I dlatego warto od czasu do czasu posłuchać piosenek zespołu Golec uOrkiestra . Choćby dlatego, że to doskonała inwestycja na przyszłość. Optymizm wpływa bowiem korzystnie na nasze relacje z ludźmi, poszerzenie horyzontów i otwartość. Jest również najlepszą drogą do szczęścia" - czytamy w opisie teledysku "Stromy szlak" .

Piosenka jest zapowiedzią szykowanej na jesień nowej płyty, którą zespół planuje wydać z okazji jubileuszu 25-lecia działalności.

- Mamy krążek na ukończeniu, 10 nowych utworów. Lada dzień chcemy ruszyć z promocją. Cieszę się, że ten materiał już jest gotowy, będzie też sporo ciekawych kolaboracji. Ale nie chciałbym wychodzić przed szereg, w stosownym czasie wszystko będziemy reklamować. Będzie się czym chwalić - mówił Łukasz Golec w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bracia Golec o występach w Sopocie: Maryla Rodowicz tańczyła na naszym jubileuszu INTERIA.PL

Piosenka "Stromy szlak" powstała we współpracy z międzynarodowym teamem producenckim Pelican (Maciej Puchalski, Kevin Zuber, Matt Bukovski), który pracował nad przebojami "Paranoia" Darii czy "Solo" Blanki. Muzycznie to mieszanka folktroniki, pop EDM oraz house'u.

Clip Golec uOrkiestra STROMY SZLAK

Autorami nagrania są Łukasz Golec, jego żona Edyta Golec i Maciej Puchalski (muzyka), a tekst napisał Rafał Golec, starszy brat bliźniaków.

Gościnnie w piosence pojawiło się kolejne pokolenie Golców: Maja Golec (20-letnia córka Pawła Golca i jego żony Katarzyny zaśpiewała w chórkach) i grający na sakshornie tenorowym Bartłomiej Golec (19-letni syn Łukasza i Edyty).

Instagram Post Rozwiń

Za nakręcony w Górach Izerskich klip odpowiada Bartosz Podkowiński i ekipa Meow Media. "Włożyliśmy w ten materiał cały swój profesjonalizm. Mamy nadzieję, że Wam siądzie i wyjdzie z tego letni hit" - podkreśla reżyser.