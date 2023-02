Solidna porcja soczystego góralskiego folku, szczypta popu, odrobina rock & rolla i okruch jazzu. Z tych muzycznych komponentów Golec uOrkiestra stworzyła niezwykle oryginalny przepis na muzyczny sukces. Twórcy tego artystycznego projektu to urodzeni pod dobrą nutą bracia bliźniacy Łukasz i Paweł Golcowie. Górale z Milówki w Beskidzie Żywieckim, absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach zadebiutowali w 1999 roku płytą "Golec uOrkiestra".

Umieszczone na niej utwory, takie jak "Lornetka" czy "Crazy is my life", do dziś nuci cała Polska. Na kolejnym krążku grupy "Golec uOrkiestra 2", wydanym w 2000 roku, znalazł się przebój "Ściernisco", jedna z ulubionych piosenek byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha, żartobliwe "Słodycze" oraz dedykowany Adamowi Małyszowi utwór "Zwycięstwo".

Dwa lata później na rynku muzycznym ukazał się album "Golec uOrkiestra 3", z którego pochodzą pełne góralskiej dynamiki Pędzą konie oraz ironiczne Kto się ceni. Choć Zespół jest wierny swoim muzycznym korzeniom, nie obawia się artystycznych eksperymentów, czego przykładem jest współpraca z Gromeem i Bedoesem. Efektem tej kooperacji jest wydany w 2019 roku utwór "Górą Ty", który natychmiast podbił muzyczne listy przebojów i stał się niekwestionowanym hitem.

Golec uOrkiestra w trasie koncertowej 2023

Dowodem odwagi i otwartości na nowe formy muzyczne jest także projekt "Symphoethnic", w którym zespół Golec uOrkiestra połączył siły z wybitnymi wokalistami (Piotr Cugowski, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Krzysztof Trebunia - Tutka), z orkiestrą symfoniczną Silesian Art Collective, Orkiestrą Ludową oraz najwybitniejszymi wirtuozami gry na instrumentach etnicznych. Koncert składa się ze znanych przebojów Golec uOrkiestry w nowych aranżacjach oraz kilku premierowych utworów. Połączenie brzmień symfonicznych z muzyką etniczną okazało się znakomitym pomysłem, bo projekt został fantastycznie przyjęty i wysoko oceniony przez publiczność.

Zespół nagrał dotąd 11 albumów i płyt koncertowych, które sprzedały się w milionach egzemplarzy. Popularność i sympatia publiczności zaowocowała licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Golec uOrkiestra otrzymała m.in. dwa "Fryderyki", "Superjedynkę" na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, dwie statuetki "Wiktora", "Asa Empiku" za najlepszą sprzedaż płyt oraz nagrodę TVP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Genius Loci - Poloniae" za popularyzowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Grupa zagra w Krakowie (Klub Studio) już 21 kwietnia 2023 roku, a bilety są dostępne w sprzedaży.

Bracia Paweł i Łukasz Golcowie z ogromną pasją i zaangażowaniem poświęcają się nie tylko koncertowaniu i tworzeniu nowych utworów, ale także działalności społecznej.

W 2003 roku założyli Fundację zajmującą się min. kultywowaniem muzyki łuku Karpat poprzez tworzenie na Żywiecczyźnie dziecięcych ognisk twórczości artystycznej.

