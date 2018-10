Golec uOrkiestra: Hymn Polski po góralsku

100-metrowa biało-czerwona, górale i góralki plus Golec uOrkiestra. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Fundacja Braci Golec, nagrała teledysk do "Mazurka Dąbrowskiego", w specjalnej góralskiej wersji. Klip został nagrany w Milówce, na zboczu Baraniej Góry.

Golec uOrkiestra nagrała własną wersję hymnu Polski /Grzegorz Galasiński/Dziennik Łódzki/Polska Press / East News

"Chcemy zainicjować śpiewanie hymnu przez różne grupy - uczniów, strażaków, wojskowych, rolników, starszych i młodszych, w ramach akcji 'Niepodległa do Hymnu', ogólnopolskiego śpiewania 'Mazurka Dąbrowskiego' 11 listopada" - wyjaśnia PAP Life Paweł Golec.

Wideo Golec uOrkiestra o początkach kariery (Dzień Dobry TVN/TVN)

Reklama

Fundacja Braci Golec, do śpiewania zaprosiła przedstawicieli Związku Podhalan oddziału Górali Żywieckich, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce oraz przyjaciół i sympatyków Fundacji.

"11 listopada o godz. 19:00 w Warszawie, odbędzie się premierowe wykonanie tej wersji hymnu, podczas koncertu Golec uOrkiestry na Krakowskim Przedmieściu" - zapowiada Paweł Golec.

W nagraniu uczestniczyła też mama liderów Golec uOrkiestra Irena i Koło Gospodyń Wiejskich Milówka.



"Niepodległa do Hymnu" to inicjatywa, której celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Kultury.