Doommetalowe trio Godthrymm z Wielkiej Brytanii wyda na początku 2020 roku pierwszy album.

Godthrymm przed premierą debiutu /Frank Ralph /

"Reflections", tak bowiem brzmi jego tytuł, ukaże się z nalepką kanadyjskiej Profound Lore Records. Premierę zaplanowano na 14 lutego 2020 roku (CD, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Wyjaśnijmy, że Godthrymm tworzą grający na gitarze wokalista Hamish Glencross, były muzyk My Dying Bride, Vallenfyre i Solstice; perkusista Shaun Taylor-Steels, niegdysiejszy członek My Dying Bride i Anathemy; oraz basista Bob Carolla.



Grupa opublikowała właśnie "Among The Exalted", pierwszy singel z debiutanckiej płyty, kompozycję utrzymaną w klasycznym doommetalowym stylu brytyjskich zespołów z lat 90.



"Pod względem tekstu 'Among The Exalted' mówi o pożądaniu, które staje się wszechogarniającą obsesją, objawiającą się w ten sposób, że tęsknota i poświęcenie zmieniają się w maniakalną, niszczycielską siłę. Pod kątem muzyki jest to bardzo bezpośredni numer, który przedstawia nas jako muzyków i ludzi, a zarazem odzwierciedla naszą historię oraz chwalebne dzieje słynnej brytyjskiej sceny doommetalowej" - powiedział Hamish Glencross.



Album nagrano i zmiksowano pod kierownictwem Nathana Baileya. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Brian D'Agosta.



Z singlem "Among The Exalted" Godthrymm możecie zapoznać się poniżej:

Wideo GODTHRYMM - Among The Exalted (official audio)

Oto program albumu "Reflections":

1. "Monsters Lurk Herein"

2. "Among The Exalted"

3. "The Sea As My Grave"

4. "We Are The Dead"

5. "The Light Of You"

6. "The Grand Reclamation"

7. "Cursed Are The Many"

8. "Chasmic Sorrows".