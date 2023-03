Godflesh: Album "Purge” nagrany. Kiedy premiera?

"Purge", pierwszy od sześciu lat longplay birminghamskiego zespołu Justina Broadricka (wokal / gitara / programowanie perkusji) i Bena Greena (bas) trafi na rynek 9 czerwca nakładem Avalanche Recordings, wytwórni Broadricka. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz na winylu.

Prócz wielu nowych elementów, album "Purge" ma być nawiązaniem oraz uaktualnieniem pomysłów zawartych na "Pure", drugiej płycie Godflesh z 1992 roku. Cyfrowy singel "Nero" z nowego dokonania Anglików ujrzy światło dzienne 3 kwietnia.

Przypomnijmy, że Godflesh będzie jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 7-10 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej.

Teledysk do utworu "Mothra" z płyty "Pure" Godflesh z 1992 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Godflesh Mothra

Godflesh - szczegóły albumu "Purge" (tracklista):

1. "Nero"

2. "Land Lord"

3. "Army Of Non"

4. "Lazarus Leper"

5. "Permission"

6. "The Father"

7. "Mythology Of Self"

8. "You Are The Judge, The Jury, And The Executioner".