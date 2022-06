"Z ciężkim sercem i w totalnym niedowierzaniu Goblin informuje o odejściu założyciela i mistrza gitary Massima Morante" - czytamy w komunikacie.

Nie podano przyczyny śmierci niespełna 70-letniego muzyka (okrągłe urodziny świętowałby 6 października).

Włoska formacja powstała w 1972 r., początkowo pod nazwą Oliver, potem Cherry Five, by w połowie lat 70. ostatecznie zmienić ją na Goblin.

To wówczas grupa nawiązała współpracę z reżyserem Dario Argento, nagrywając ścieżkę dźwiękową do filmów "Profondo Rosso", "Suspiria" i "Świt żywych trupów".

Po latach przerwy Goblin powrócił w 2000 r. na potrzeby nagrania muzyki do filmu "Non ho sonno", by później oficjalnie zakończyć działalność. Zespół ponownie reaktywował się w 2009 r. Pod szyldem New Goblin muzycy zagrali na festiwalu Unsound w Krakowie.



W 2018 r. Massimo Morante wziął udział w nagraniu ostatniej studyjnej płyty Goblin - "Fearless (37513 Zombie Ave.)".