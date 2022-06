Olivia Rodrigo zaprosiła na scenę Lily Allen. Wokalistki dały upust swojemu niezadowoleniu wobec sytuacji, która wydarzyła się w USA - Sąd Najwyższy zdecydował o zniesieniu konstytucyjnego prawa do aborcji, przez co w wielu stanach od razu jej zakazano.

By wyrazić buzujące emocje duet wykonał utwór Allen "F**k You" z 2009 roku. 19-letnia Rodrigo powiedziała, jak bardzo zła jej zdaniem jest to decyzja.

"Jestem zdruzgotana i przerażona, że tak wiele kobiet i dziewcząt umrze z tego powodu. Chciałam zadedykować tę piosenkę pięciu członkom Sądu Najwyższego, którzy pokazali nam, że w ostatecznym rozrachunku naprawdę mają w d**ie wolność. Ta piosenka jest skierowana do sędziów Samuela Alito, Clarence'a Thomasa, Neila Gorsucha, Amy Coney Barrett i Bretta Kavanaugha. Nienawidzimy was" - rzekła ze sceny, puszczając oko.



Zobacz cały występ:

Wideo Olivia Rodrigo - F*** You (feat. Lily Allen) (Glastonbury 2022)