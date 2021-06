Gift of Gab nie żyje. Legendarny raper miał 50 lat

Gift of Gab, członek kultowego składu Blackalicious, zmarł w wieku 50 lat.

Raper zmarł 18 czerwca. Śmierć artysty potwierdził kolektyw Quannum, ponad tydzień po jego śmierci.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego brata, Timothy'ego J. Parkera, czyli Gift of Gab. Zmarł w spokoju otoczony swoimi bliskimi" - czytamy.

Raper według oświadczenia zmarł z przyczyn naturalnych. Wiadomo jednak, że Git of Gab miał bardzo poważne problemy z nerkami, w styczniu 2020 roku przeszczepiono mu nerkę, wielokrotnie przechodził też dializy.

Rapera pożegnali m.in. DJ Shadow i Chief Xcel, który działał z raperem w składzie Blackalicious.



