George Michael i pośmiertna piosenka "This Is How (We Want You To Get High)" z "Last Christmas"

Do sieci trafiło właśnie tekstowe wideo do piosenki "This Is How (We Want You To Get High)" - pierwszego pośmiertnego utworu George'a Michaela. Nagranie promuje film "Last Christmas" inspirowany muzyką zmarłego w grudniu 2016 r. wokalisty i jego wcześniejszej działalności w duecie Wham!

George Michael zmarł w grudniu 2016 r. /Neil Mockford /Getty Images

"This Is How (We Want You To Get High)" to pierwszy singel George'a Michaela od 2012 r.

Clip George Michael This Is How (We Want You To Get High) (Lyric Video)

Utwór promuje film "Last Christmas" z Emilią Clarke ("Gra o tron") i Henrym Goldingiem ("Crazy Rich Asians") w rolach głównych.

"Mamy nadzieję, że fani na całym świecie złączą się w słuchaniu tej nowej, rewelacyjnej piosenki, napisanej z wielką pasją i dumą. Potraktujcie 'This Is How (We Want You to Get High)' jako prezent świąteczny, który przyniesie wam mnóstwo radości. Bez względu na to, w kogo wierzycie i kogo kochacie" - mówią najbliżsi nieżyjącego wokalisty.





Prace nad "This Is How (We Want You to Get High)" rozpoczęły się na początku 2012 roku. Wokalista pracował nad nim podczas sesji w Air Studios w Londynie, a końcowe szlify odbyły się pod koniec 2015 r., w trakcie ostatnich sesji nagraniowych z udziałem George'a.

Autorami i producentami singla są George Michael oraz James Jackman, wieloletni współpracownik artysty.

Wspomniany film "Last Christmas" to nowa świąteczna komedia w reżyserii Paula Feiga (m.in. "Druhny", "Mad Men"). W rolach głównych produkcji poza Clarke i Goldingiem pojawią się również m.in. laureatka Oscara i autorka scenariusza "Last Christmas" Emma Thompson i Michelle Yeoh.

Tytuł filmu jest nieprzypadkowy, gdyż aktorka przy pisaniu scenariusza zainspirowała się wielkim hitem Wham! stworzonym przez Michaela i Andrew Ridgeleya. "Last Christmas" słyszymy również w trailerze produkcji. Oprócz niego pojawia się też numer "Freedom" ( posłuchaj! ).

Wideo Last Christmas - Official Trailer

Emma Thompson odwiedziła George'a w jego domu w północnym Londynie wiosną 2013 r., by omówić pomysł na scenariusz. Michaelowi bardzo spodobały się pomysły aktorki i udzielił błogosławieństwa projektowi. Artysta na bieżąco czytał kolejne wersje scenariusza, aż do niespodziewanej śmierci w grudniu 2016.

Wiosną 2018 r., po dyskusjach, które piosenki powinny znaleźć się w filmie, Emma Thompson miała możliwość posłuchania kilku nowych, ukończonych, lecz niewydanych wcześniej utworów George'a Michaela. Od razu zachwyciła się "This Is How (We Want You to Get High)". Aktorka podkreśliła, że ten kawałek najlepiej oddaje wątki poruszone w scenariuszu.

"To bardzo uroczysta piosenka. Udało nam się to tak zorganizować, że w filmie znajdzie się prawie cały utwór, który trwa sześć minut. W związku z tym, że to nieznany utwór, nie chcieliśmy go puścić jedynie przez 15 sekund" - powiedział Paul Feig o nowym singlu.

Na ścieżce dźwiękowej "Last Christmas" znajdą się trzy utwory Wham! oraz dwanaście solowych piosenek George'a Michaela. Reżyser Paul Feig opisuje obraz jako "list miłosny do George'a".



Film trafi do polskich kin 29 listopada, natomiast premiera soundtracku zaplanowana jest na 8 listopada.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wham! Last Christmas

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner, Fadi Fawaz.

7 marca 2017 roku (czyli ponad dwa miesiąca po śmierci wokalisty) ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby.

Pod koniec marca odbył się natomiast pogrzeb artysty. Gwiazdor został pochowany na cmentarzu Highgate w północnej części Londynu. To tam 20 lat temu spoczęła matka George'a Michaela - Lesley.